РИАМО – 26 окт. Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич уверен, что футболисты мюнхенской «Баварии» покажут свой максимум в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Газета.ru.

Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября в Москве.

«Мы подготовились, смотрели последние игры, я уверен в нашей команде. Мы играем дома, очень уважаем соперника, но мы должный выйти и показать свою лучшую игру», — сказал Николич.

По его словам, «Локомотив» сделал все, чтобы подготовиться к предстоящей встрече.​