РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 окт. В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в МУ МВД России «Мытищинское» подведены итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции», сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».



Конкурс призван развивать творческий потенциал у детей, воспитывать чувство любви к родителям и уважение к их профессии, а также повышать доверие подрастающего поколения к правоохранительным органам. Участниками стали дети сотрудников МУ МВД в возрасте от 6 до 14 лет.

«Жюри, в состав которого вошли сотрудники различных подразделений МУ МВД и члены Общественного совета при МУ МВД, за оригинальность исполнения и художественный талант юного дарования определило победителем 12-летнюю Опутину Дарью. Работа конкурсантки направлена в ГУ МВД России по Московской области для дальнейшего участия в данном конкурсе», - говорится в сообщении.



На конкурс были представлены рисунки, выполненные карандашами, фломастерами и красками. В каждом рисунке ребята смогли отобразить направление деятельности своих родителей в системе МВД, создав узнаваемые образы.





