РИАМО - 26 окт. В Воскресенске открылась еще одна спортивная площадка, возможность активно и с пользой для здоровья проводить свободное время появилась теперь у жителей двора по улице Энгельса, 11, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Площадка соответствует требованиям безопасности и предоставляет возможность для комфортных занятий спортом в любое время.

«Глава округа Артур Болотников поручил своему первому заместителю Алексею Малкину перерезать красную ленточку и поздравить жителей. И взрослые, и дети очень быстро освоили новые тренажеры и спортивные элементы», — говорится в сообщении.

Подобные спортивные площадки, которые открываются сейчас в округе, будут способствовать активному отдыху местных жителей.

Это настоящий подарок не только для юных спортсменов, но и для взрослых, у которых появилась реальная возможность провести свободное время с пользой для здоровья. Физические нагрузки и занятия спортом на свежем воздухе благоприятно сказываются на общем состоянии человека.