РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика, который проезжал дорогу на самокате, на улице Генерала Стрельбицкого в Подольске, по данному факту проводится расследование, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 24 октября в 18:50 на улице Генерала Стрельбицкого, у дома № 7, водитель, управляя автомашиной Citroen, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переезжал проезжую часть на самокате.

«Мальчик проезжал справа налево относительно движения автомашины вне зоны видимости пешеходного перехода. Ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован в Подольскую городскую больницу. Проводится расследование», — говорится в сообщении.