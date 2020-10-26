РИАМО - 26 окт. Сотрудники столичного Роспотребнадзора выявили нарушение санитарных норм в концертном зале «Известия Hall» на Пушкинской площади и временно закрыли это заведение, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

Обследование клуба провели во время концерта 23 октября. В заведении выявили грубое нарушения антиковидных мер.

«В частности, не соблюдалась социальная дистанция посетителями концерта, отсутствовали маски и перчатки, также со стороны администрации было выявлено ненадлежащее исполнение дезинфекционных мероприятий, также не были проведены мероприятия по обеззараживанию воздуха», — подчеркнул Кобразов.

В понедельник концертный зал закрыли до решения суда. Руководству грозит штраф до 500 тысяч рублей или административного приостановления деятельности сроком до 90 суток.