РИАМО - 26 окт. В ходе проверки, проводимой на территории башни «Федерация» в «Москва-сити», был выявлен незаконный оборот алкоголя, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«В ходе проверки было выявлено, что в двух помещениях апартаментов, предназначенных для индивидуального проживания, осуществлялась коммерческая деятельность», – говорится в сообщении.

Реализацией алкоголя занимались на 75 этаже функционирующего кафе. Из незаконного оборота изъято 219 единиц крепкого и слабого алкоголя. В отношении владельцев составлены протоколы по статьям КоАП РФ.

Сотрудники департамента торговли и услуг Москвы побывали и на 84 этаже. В апартаментах, которые принадлежат частному лицу, работает кальянная.

«В ходе проведения контрольно-проверочного мероприятия был подтвержден факт незаконной реализации алкогольной продукции, изъято 16 единиц крепкого алкоголя», – говорится в сообщении.

В отношении сотрудников заведения департамент торговли и услуг Москвы составили протокол по части 1 статьи 14.17.1 (Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом).

Продажа алкогольной продукции осуществлялась без соответствующей лицензии.