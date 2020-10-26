РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 окт. Фигуристки Алиса Яковлева и Алена Яркая заняли первые места на областных соревнованиях по роллерспорту, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В Люберцах в выходные прошли областные соревнования по роллер-спорту «Золото осени». Победители получили право выступить на первенстве России среди участников в возрасте до 16 лет.

«Среди участников соревнований были 15 юных люберчан, двум девушкам - Алисе Яковлевой в норме «Вторая ступень» и Алене Яркой в норме «Юный фигурист» удалось завоевать золотые медали. Желаю удачи нашим спортсменкам!» - сказал Ружицкий.

Также в норме «Вторая ступень» второе место заняла спортсменка из Люберец Елизавета Санина. В норме «Юный фигурист» третье место завоевала Владислава Рудова. Надежда Муникова из Люберец получила третье место в норме «Второй юношеский разряд».

Всего в соревнованиях участвовали 65 юных роллеров из Москвы, Московской и Тульской областей.