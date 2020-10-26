РИАМО - 26 окт. В подмосковном Воскресенске мужчина до смерти избил водителя такси, который, по его мнению, слишком долго делал заказ в ресторане быстрого питания, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 21 октября в зоне обслуживания автомобилистов. Рассерженный мужчина подошел к автомобилю такси и стал обвинять водителя в том, что он задерживает очередь и очень долго осуществляет заказ еды.

«В ходе конфликта мужчина нанес не менее трех ударов в голову водителю. Пострадавший был госпитализирован и умер в больнице, не приходя в сознание», — говорится в сообщении.

Подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.