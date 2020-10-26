Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в 2020 году акция «Ночь искусств» пройдет в формате онлайн. Многие жители столицы расстроены, что любимые площадки не получится посетить вживую, однако в этом есть и свои плюсы – благодаря виртуальным программам москвичи смогут также заглянуть в краеведческий музей Камчатского края, прогуляться по ялтинской резиденции императоров или оценить игру актеров саратовского театра. Обозреватель РИАМО выбрала интересные мероприятия, которые пройдут в рамках проекта.

Поэтический вечер «Ночь. Музыка. Стихи. Муза»

Где: YouTube-канал Московского государственного музея С. А. Есенина

Когда: 3 октября в 20:00

В Московском государственном музее Сергея Есенина во вторник, 3 ноября, пройдет литературный вечер, посвященный великому поэту. В 20:00 в романтической обстановке при свечах оживут воспоминания близких и родных писателя, под звуки фортепиано прозвучат самые проникновенные стихи Есенина о любви, написанные благодаря его музам – Августе Миклашевской, Анне Сардановской, Зинаиде Райх, Софье Толстой. Трансляция состоится на YouTube-канале музея.

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Прогулка по резиденции российских императоров

Где: онлайн-площадки Ливадийского дворца-музея

Когда: 3 ноября с 12:00 до 23:00

Ливадийский дворец – расположенная на берегу Черного моря в поселке Ливадия (Ялта) бывшая резиденция российских императоров, построенная в стиле итальянского ренессанса. В «Ночь искусств» все желающие смогут совершить виртуальную экскурсию по зданию, музею и расположенному вокруг парку. В рамках программы зрителям расскажут о том, как менялись территория и благоустройство имения, а также кто проживал в стенах прекрасного дворца. Подробности можно узнать на сайте культура.рф.

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Программа от музея-заповедника «Царицыно»

сайт мэра Москвы

Где: г. Москва, ул. Дольская, д. 1; YouTube-канал музея

Когда: 3 ноября с 18:00 до 23:00

Несмотря на то, что акция «Ночь искусств» в 2020 году проходит онлайн, некоторые учреждения в этот день также подготовили для посетителей и офлайн-программы.

Так, 3 ноября в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» в 18:00 и 19:00 пройдут два концерта, в рамках которых слушатели услышат произведения известных композиторов в исполнении Московского государственного академического камерного хора «Минин хор». А с 18:00 до 23:00 на дамбе Верхнего царицынского пруда покажут светозвуковую инсталляцию.

На YouTube-канале музея в этот день пройдут два перформанса, литературный проект, посвященный 150-летию со дня рождения Ивана Бунина, и театрализованная онлайн-экскурсия по царицынским оранжереям для детей. Подробности можно узнать на сайте культура.рф.

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Спектакль «Пир во время чумы»

Где: YouTube-канал Вольского драматического театра

Когда: 3 ноября в 18:00

В «Ночь искусств» на YouTube-канале Вольского драматического театра Саратовской области пройдет трансляция пьесы «Пир во время чумы». Она входит в цикл «Маленькие трагедии», написанный Александром Пушкиным в 1830 году в Болдине, где писатель задержался во время холерного карантина. Показ начнется в 18:00.

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Воспоминания о войне в Музее героев

Где: YouTube-канал музея

Когда: 3 ноября в 18:00

Во вторник, 3 октября, в Музее героев Советского Союза и России в рамках акции «Ночь искусства» выступят актеры театральной лаборатории «Вешалка». Артисты прочитают отрывки из дневников и воспоминаний очевидцев Великой Отечественной войны, художественные и поэтические произведения русской литературы и письма с фронта, исполнят военные песни. Трансляция пройдет на YouTube-канале музея в 18:00.

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Лекции о Камчатском крае

Где: сайт и социальные сети музея

Когда: 3 ноября с 10:00 до 18:00

В «Ночь искусств» у жителей всей страны есть возможность узнать немного больше о Камчатском крае. Елизовский районный краеведческий центр подготовил обширную онлайн-программу, в рамках которой экскурсоводы расскажут об уникальных экспонатах районного музея, а также о художниках, мастерах и видах промыслов Камчатки. Мероприятие пройдет в социальных сетях и на сайте учреждения.

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Экскурсия от музея-панорамы «Бородинская битва»

Где: YouTube-канал музея

Когда: 3 ноября в 20:00

В музее-панораме «Бородинская битва» 3 ноября проведут видеоэкскурсию «Рифмы войны». Из нее зрители узнают, как события Отечественной войны 1812 года воспевали поэты – участники тех событий и литераторы следующих поколений. Трансляция состоится в 20:00 на YouTube-канале музея.

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Лекции от воронежского музея-заповедника

Где: на сайте и в социальных сетях музея-заповедника

Когда: 3 ноября с 10:00 до 21:00

Музей-заповедник «Костенки» находится в Воронежской области. В «Ночь искусств» у жителей всей страны есть возможность принять участие в онлайн-программе, которую подготовили организаторы. В 10:00 на сайте и в социальных сетях музея пройдет показ мультфильма «Как появилось искусство», в 12:00 состоится лекция московского археолога, кандидата исторических наук В. С. Житенева «Что такое первобытное искусство», а в 14:00 – доклад главного научного сотрудника музея-заповедника, кандидата исторических наук «Послание в бутылке, или несколько слов о верхнепалеолитическом искусстве».

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Мастер-класс «Учимся петь сегодня!»

Где: Instagram КПЦ г. Люберцы

Когда: 3 ноября в 17:00

Культурно-просветительский центр города Люберцы в рамках акции «Ночь искусств» проведет в своем Instagram мастер-класс для тех, кто хочет научиться петь. Профессиональный педагог расскажет, какие существуют методы и приемы постановки правильного дыхания, а также покажет развивающие вокальные упражнения, которыми разогревают и укрепляют голосовой аппарат.

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Выставка «Смутное время в литературе и живописи»

Где: страничка Библиотеки имени В. А. Селиванова во «ВКонтакте»

Когда: 3 ноября в 19:00

День народного единства ежегодно в России отмечаю 4 ноября. Чтобы освежить в памяти события Смутного времени, стоит посетить художественную онлайн-выставку, посвященную борьбе русского народа с польскими интервентами, которая пройдет на страничке во «ВКонтакте» библиотеки имени Селиванова. Благодаря картинам Василия Верещагина, Григория Мясоедова, Николая Неврева, Сергея Иванова и других художников зрители смогут наглядно представить себе события того времени. А книги, представленные в библиотеке, расскажут о хронологии событий, биографии исторических героев, быте и традициях той эпохи.