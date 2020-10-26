РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 26 окт. В Щелкове полицейские и общественники подвели итоги местного этапа конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции», лучшие работы направлены в ГУ МВД России по Московской области для участия в следующих этапах Всероссийского конкурса, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В конкурсе приняли участие дети сотрудников МУ МВД «Щелковское» в возрасте от 6 до 14 лет.

«Конкурс проводился в целях развития творческих навыков у детей, а также формирования положительного образа сотрудника внутренних дел у подрастающего поколения. В своих рисунках юные художники передали особенности работы родителей с помощью гуаши, акварели, восковых мелков, пастелью, карандашей и фломастеров», - говорится в сообщении.

В состав жюри, оценивающего конкурсные работы, вошли сотрудники полиции и члены Общественного совета, которые выбрали трех победителей – 12-летннюю Софью Лисакову, 7-летнего Илью Добророднова и 6-летнего Романа Карева.