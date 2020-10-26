РИАМО - 26 окт. На 1-й Вольской улице в Москве произошло возгорание в квартире на третьем этаже многоэтажного дома, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Информация о пожаре поступила спасателям в 15:50.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-я Вольская улица, дом 15, корпус 1, где происходит возгорание в одной из квартир, расположенной на третьем этаже 17-этажного жилого дома», — отмечается в материале.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара уточняется.