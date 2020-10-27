РИАМО - 27 окт. Московский нефтеперерабатывающий завод усовершенствовал работу биологических очистных сооружений «Биосфера», теперь очищенную до 99,9% воду будут использовать в приготовлении пара для нужд предприятия, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

«Уникальное для отечественной нефтепереработки техническое решение дополнительно сократит потребление тепловой и электрической энергии. Экономический эффект от мероприятий составит более 120 миллионов рублей в год», — говорится в сообщении.

Обеспечение промышленных установок паром — это важная составляющая нефтепереработки: пар используется для подогрева сырья, непосредственно в технологических процессах, а также является неотъемлемой частью систем пожарной безопасности.

Ранее пар поступал с городской теплоэлектростанции, требуя для своего производства расходов воды и энергии. Технологии комплекса «Биосфера» обеспечивают максимальную очистку сточных вод предприятия, поэтому такую воду можно использовать для производства пара. В рамках проекта создана отдельная инфраструктура: проложено более 1,5 километров трубопроводов, построена новая насосная станция.

Благодаря работе «Биосферы» завод за два года сократил потребление речной воды более чем в пять раз и обеспечил экономию 4 миллионов кубометров — объем половины Химкинского водохранилища. Ранее о технологиях системы представители Московского НПЗ рассказали участникам международного форума «Экология».​