РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 26 окт. Восемь участников премии губенарнатора Подмосковья «Мы рядом» из Люберец стали ее лауреатами, сообщила в понедельник замглавы администрации округа Наталия Тышкунова.

Подать заявки на премию «Мы рядом» можно было в четырех номинациях: «Волонтерство и благотворительность», «Медицина и здравоохранение», «Культура и образование», «Социально ориентированный бизнес». В 2020 году предусмотрено 180 премий по миллиону рублей каждая.

«Всего от люберчан поступило 1777 заявок, по количеству проектов в число тысячи номинантов вошли 68 проектов. У нас всего восемь победителей из 180 по Подмосковью», - сказала Тышкунова.

Она добавила, что в лауреатами стали Ольга Хлебодарова, Елизавета Терешкина, Ольга Шумакова, Георгий Николаев, Елена Котельникова Анастасия Прокошина, Елена Гайфуллина, Маргарита Истегешева.