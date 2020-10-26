РИАМО - 26 окт. Эксперты Роскачества посоветовали выбирать зелень к столу по красивому виду и яркому цвету, именно такие факторы дают максимум пользы организму, сообщает Федеральное агентство новостей.

Зимой и осенью выбирать зелень нужно с особым вниманием.

«Многие покупатели полагают, что привлекательный вид зелени говорит об «искусственности»​ и ненатуральности, однако это всего лишь очередной миф», —​ говорится в сообщении.

Агроном Елизавета Тихонова уверяет, что благоприятный вид растения, его насыщенный цвет говорят о хорошем удобрении почвы, на которой оно выросло.

«Пленка или упаковка создают необходимую микросреду для лучшего хранения. Если растение начало подгнивать внутри упаковки, чаще всего это означает, что оно было повреждено при перевозке или фасовалось грязными руками», — сказала Тихонова.

Для того, чтобы выбрать качественный продукт, в первую очередь следует посмотреть на его внешний вид. Еще покупателю рекомендуют выбирать зелень не в пленке, а в горшочке.

Подробнее с исследованием можно ознакомиться по ссылке.