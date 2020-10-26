РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске за последние сутки, говорится в сообщении Мособлштаба по ситуации с Covid-19.

«499 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за минувшие сутки. Выявленные случаи по городским округам за минувшие сутки: Красногорск - 4892 (плюс 11)», - говорится в сообщении.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 84 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 549 человек. Выздоровели и выписались 62 697 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.