РИАМО - 26 окт. Жители и гости Подмосковья совершили более 220 тысяч вызовов на единый номер спасения «112» с 19 по 25 октября, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».

«Вызовы экстренного реагирования составили более 100 тысяч, вызовы комплексного реагирования – более 17 тысяч», - сказал собеседник агентства.

По его словам, более 66% всех вызовов экстренных оперативных служб были адресованы скорой медицинской помощи, более 28% - полиции и ГИБДД, остальные - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим.

Система-112 работает в Подмосковье с июня 2015 года. На место происшествия при необходимости операторы направляют одну или несколько служб.