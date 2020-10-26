РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 окт. В Домодедове за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 2658 случаев инифицирования, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 499 случаев заражения.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 84 247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 549 человек. Выздоровели и выписались 62 697 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам за минувшие сутки: <...> Домодедово - 2658 (+25)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Большинство привившихся вакциной «Спутник V» не испытали побочных эффектов. Только у незначительного числа привитых повысилась температура.

- Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале Москвы в понедельник. Штраф за нарушение составляет 4 тысячи рублей.

- Из-за инфицирования детей коронавирусом возможно снижение фертильности следующих поколений. Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова призвала вести наблюдение за детьми, которые перенесли коронавирусную инфекцию. У 30% переболевших детей выявили снижение когнитивных функций, это коснулось даже тех, у кого болезнь протекала бессимптомно.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье снизилось число школьников, болеющих Covid‑19. По итогам прошлой недели в регионе на карантин полностью были закрыты одна школа и один детский сад.

- Более 4,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с начала октября. Также выявлено 2,6 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.