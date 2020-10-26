РИАМО - 26 окт. За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали 499 случаев коронавируса, лидерами по числу заболевших на текущий момент являются Королев и Сергиев Посад — по 54 случая в каждом муниципалитете, сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

За сутки 35 случаев выявили в Мытищах, 27 — в Раменском, по 25 — в Домодедове и Подольске, 21 — в Серпухове, 18 — в Пушкине, 17 — в Дмитрове, 16 — в Коломне, 15 — в Электростали, 14 — Луховицах, 12 — в Люберцах, 11 — в Красногорске, по 10 — в Ивантеевке и Воскресенске.

По девять случаев зафиксировали в Дубне и Ленинском округе, по восемь — в Одинцове и Талдоме, по семь — в Егорьевске, Зарайске, Орехово-Зуеве и Щелкове. По пять случаев выявили в Балашихе, Дзержинском, Истре, Солнечногорске. По четыре случая зарегистрировали в Богородском округе, Кашире, Лобне, Реутове, Химках.

По три случая заражения — в Жуковском, Котельниках, Лыткарине, Фрязине, Чехове и Шатуре. По два случая — в Краснознаменске, Наро-Фоминске, Озерах, Серебряных Прудах, Протвине. По одному случаю зарегистрировали в Долгопрудном, Клину, Павловском Посаде, Рузском округе и Электрогорске.

Ни одного нового случая коронавируса не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Можайске, Лотошине, Молодежном, Пущине, Рошале, Ступине, Черноголовке и Шаховской.

Всего в Московской области на сегодняшний день выявлено 84 247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За период пандемии скончались 1549 человек. Выздоровели 62 697 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8 800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что каждый глава территории должен быть максимально вовлечен в борьбу с пандемией коронавируса и оказывать максимальное содействие в спасении и сохранении жизней людей.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Большинство привившихся вакциной «Спутник V» не испытали побочных эффектов. Только у незначительного числа привитых повысилась температура.

- Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале Москвы в понедельник. Штраф за нарушение составляет 4 тысячи рублей.

- Из-за инфицирования детей коронавирусом возможно снижение фертильности следующих поколений. Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова призвала вести наблюдение за детьми, которые перенесли коронавирусную инфекцию. У 30% переболевших детей выявили снижение когнитивных функций, это коснулось даже тех, у кого болезнь протекала бессимптомно.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье снизилось число школьников, болеющих Covid‑19. По итогам прошлой недели в регионе на карантин полностью были закрыты одна школа и один детский сад.

- Более 4,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с начала октября. Также выявлено 2,6 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.