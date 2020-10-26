РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 окт. Медиков Мытищинской городской клинической больницы наградили за работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В МГКБ состоялось вручение благодарностей и благодарственных писем губернатора Московской области Андрея Воробьева за организацию и оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) на территории Московской области. Торжество состоялось на еженедельном общебольничном совещании, провел которое главный врач Мытищинской ГКБ Андрей Третьяков.

«Благодарности и благодарственные письма вручены заведующему отделением сосудистой хирургии Алексею Варину, заведующему отделением экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа Дмитрию Воробьеву, заведующему кардиологическим отделением Георгию Атарову, заведующему неврологическим отделением Максиму Борисову, заведующему травматологическим отделением Баграту Григоряну», - говорится в сообщении.

Благодарности и благодарственные письма вручили также заведующей поликлиникой №6 Нелли Вишняковой, врачу-офтальмологу Александру Переборову, врачу-терапевту поликлиники №2 Елене Патрушевой, медсестре процедурной детской поликлиники №4 Лии Галстян, медсестрам процедурной и блока интенсивной терапии пульмонологического отделения Александре Гриценко и Елене Бекетовой, медсестре анестезиолого-реанимационного отделения Анастасии Аверьяновой.

«Также наградами отмечены заведующая детской поликлиникой №4 Оксана Мелентьева, заведующая ФАПом в деревне Осташково Ирина Макарова, заведующая отделением общей врачебной практики Лайло Музафарова, медсестра палатная пульмонологического отделения Жанна Маслова, медсестра терапевтического отделения №1 Галина Андронова, всего 17 медработников», - отмечается в сообщении.

В МГКБ стало доброй традицией отмечать работу медицинских сотрудников, находящихся в «красной зоне», за работу в условиях пандемии. Награды различного уровня уже вручены многим врачам, медсестрам, санитаркам, работникам административного участка, автотранспортного хозяйства.

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26 ОКТЯБРЯ

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