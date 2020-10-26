РИАМО - 26 окт. С начала 2020 года в подмосковном Реутове установили более 600 новых дорожных знаков, власти Реутова также рассматривают варианты установки системы автоматического контроля правил остановки (парковки) и стоянки автомобилей и других нарушений на улицах муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Многие из них обновили во время проведения ремонтных работ, некоторые появились на улицах Реутова впервые», - говорится в сообщении.

Новые знаки «Остановка запрещена» установили на улицах Некрасова, Лесной, академика Челомея и на Носовихинском шоссе. В случае нарушения правил дорожного движения городские эвакуаторы отбуксируют транспортные средства на штрафстоянку.

Кроме того, власти Реутова рассматривают варианты установки системы автоматического контроля правил остановки (парковки) и стоянки автомобилей и других нарушений «Паркон» на улицах муниципалитета.

«Мы планируем оборудовать системой «Паркон» в первую очередь центральные артерии города: Юбилейный проспект, улицы Ленина, Новую, Октября, Победы. В будущем данная система будет установлена на всех улицах», - отметил заместитель главы администрации по вопросам строительства Владимир Покамин.

Он также добавил, что в I квартале 2021 года на улицах Дзержинского и Калинина организуют одностороннее движение.

«С улицы Калинина будет предусмотрен выезд только в сторону улицы Ленина. Участок улицы Дзержинского от улицы Ленина до улицы Комсомольской также станет односторонним. Данный проект был разработан совместно с ГИБДД для повышения безопасности пешеходов в районе железнодорожной станции», - уточнил Покамин.

В данный момент ведутся закупочные процедуры на изготовление дорожных знаков, которые будут установлены на этом участке в начале 2021 года.