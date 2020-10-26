РИАМО - 26 окт. В Москве начали проектировать станцию метро «Гольяново», которая будет находиться на новом участке Арбатско-Покровской линии столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Таким образом, в столичный район Гольяново хотят продлить Арбатско-Покровскую линию.

«Сейчас идет проектирование перегона и самой станции. Новая станция примерно на четверть разгрузит станцию «Щелковскую» и Щелковское шоссе», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Станция «Гольяново» будет обслуживать около 60 тысяч человек ежедневно. Станцию хотят открыть рядом с жилыми домами в северо-восточной части района. У станции будет два вестибюля и выходы в город на обе стороны Уссурийской улицы.

Прилегающую территорию благоустроят. Вдоль Уральской и Уссурийской улиц проложат велодорожки, появятся пункты проката. Также обустроят парковку на 840 машин