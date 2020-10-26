РИАМО - 26 окт. В короткий список номинантов премии Корнея Чуковского вошла 21 книга в шести номинациях, сообщил председатель жюри конкурса, детский писатель, поэт и драматург Андрей Усачев.

«В номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет» вошли «Первое путешествие маленького чемоданчика» Марины Аромштам и «Охота на сон! Сказка-засыпайка» Екатерины Завалишины. В номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте 8-12 лет» - «Наша земля - дышит» Евгении Басовой, «Девочки-колдуньи» Надежды Беленькой, «Лучше лети! Проект №19» Анны Кравченко, - сказал Усачев.

Он отметил, что в шорт-лист в номинации «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет» вошли четыре произведения: «Извините, каша дома?» Марии Рупасовой, «В голове цветные мысли» Анастасии Орловой, «Ложки-поварешки» Елены Фельдман, «Воздушные замки» Наталии Волковой. В номинации «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет» в короткий список вошли «Физика Тузика» Алексея Зайцева, «Удивительные звери» Дарьи Герасимовой, «Нелетучая собака» Алексея Ерошина, «Дождь своими словами. Стихи-подростки» Елены Липатовой.

В номинации «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет» в шорт-лист вошли «Акулиска Враг Редиски и другие истории о Лисе и Поросенке» в переводе Ольги Дробот, «Налле Лапсон» в переводе Екатерины Чевкиной, «Рыжеволосая Фредерика» в переводе Дарьи Вильке, «Билли и кнопы» в переводе Ольги Варшавер.

В номинации «Лучший перевод на русский язык произведений для детей в возрасте от 8 до 12 лет» в короткий список вошли «Кто убил Снежка» в переводе Ксении Тименчик, «Чарли превращается в курицу» в переводе Натальи Калошиной и Евгении Канищевой, «Где-то там гиппопотам» в переводе Ольги Бухиной и Галины Гимон, «Хедвиг совершенно не виновата» в переводе Марии Людковской.

Призовой фонд конкурса определен в размере 7 миллионов рублей. Победители получают по 1 миллиону рублей. Работы авторов принимались с 25 июня по 13 сентября. Всего поступила 671 заявка, рассказал первый заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Сергей Перов.

Победителя в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателя» выберут пользователи «Активного гражданина». Голосование проходит с 26 октября по 10 ноября. Церемония награждения победителей пройдет 27 ноября.

«Торжественная церемония пройдет 27 ноября в детском театре эстрады с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер. Также будет проходить онлайн-трансляция», - добавил Перов.