РИАМО - 26 окт. Валентина Талызина, Александр Збруев и Роман Виктюк стали лауреатами Международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в самой почетной номинации «Легенда сцены», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Лауреаты в номинации «Легенда сцены» определяются редколлегией журнала «Театрал» по предложениям зрительской аудитории и утверждаются общественным советом премии», - говорится в сообщении.

В состав общественного совета входят народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская, писатель Татьяна Устинова и другие.

XIII церемония вручения премии «Звезда театрала» состоится 7 декабря в театре имени Вахтангова. Победителей по остальным 18 номинациям определят путем интернет-голосования зрителей из разных стран мира на портале.

Голосование по шорт-листу продлится до 30 ноября. Публика выберет лучшие премьерные работы сезона, лучших актеров, режиссеров, лучшие театры и социальные проекты. В этом году дирекция премии «Звезда театрала» учредила две новые номинации: «Лучший любительский театр» и спецноминацию «Лучший арт-ответ пандемии».

В число номинантов на награду в 2020 году вошли известные режиссеры Евгений Марчелли, Алексей Франдетти, Игорь Яцко, звезды театра и кино Нонна Гришаева, Александр Филиппенко, Мария Аронова, Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Максим Матвеев, Даниил Страхов, Константин Хабенский и многие другие.​