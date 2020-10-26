РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 окт. В подмосковных Люберцах за прошедшую неделю коронавирусом заболели 49 человек, сообщила в понедельник заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ирина Штольц.

«С 19 по 25 октября было 49 случаев (заражения - ред.) Covid-19. Всего 334 человека находятся на лечении в стационарах», - сказала Штольц.

Она добавила, что еще 884 жителей округа лечатся дома. Из областных и московских стационаров выписали 1,26 тысячи жителей Люберец с начала пандемии.

«За неделю от коронавируса умерли два человека», - заключила Штольц.

За последние сутки в Московской области выявили 499 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Подмосковье выявили 84 247 случаев заболевания. Скончались 1 549 человек.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

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