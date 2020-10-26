РИАМО - 26 окт. За прошедшие сутки в Московской области выявили 499 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии выявили 84 247 случаев инфицирования, сообщает оперштаб Подмосковья по Covid-19.

Также в регионе за сутки скончались 8 пациентов с коронавиусом, общее число летальных исходов за все время пандемии составило 1 549.

В Подмосковье необходимо соблюдать домашний режим людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет из-за роста новых случаев заражения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в около 40-45% зараженных коронавирусной инфекцией в регионе подключены к аппаратам для обеспечения кислородом.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье снизилось число школьников, болеющих Covid‑19. По итогам прошлой недели в регионе на карантин полностью были закрыты одна школа и один детский сад.

- Более 4,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с начала октября. Также выявлено 2,6 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.