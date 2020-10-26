РИАМО – 26 окт. Компания «Яндекс» впервые показала статистику по запросам властей, которые касаются пользовательских данных, сообщается на сайте компании.

«Яндекс» регулярно получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных. «Яндекс» рассматривает те из них, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа», - говорится в сообщении.

Так, с 20 января по 20 июня текущего года в «Яндекс» поступило 15 376 запросов. Из них на 2468 последовали отказы – это 16%.

Большинство запросов – 8867 - касалось данных почты и паспорта (было отказано 1124 раза), 5280 запросов были связаны с «Яндекс.Такси» (1167 отказов) и 300 запросов — с «Яндекс.Едой» (54 отказа). ​