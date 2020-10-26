РИАМО - 26 окт. Голосование по номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» в рамках премии имени Корнея Чуковского стартовало в понедельник на портале «Активный гражданин», заявил руководитель государственного казенного учреждения Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко.
Призовой фонд конкурса определен в размере 7 миллионов рублей. Победители получают по 1 миллиону рублей. Работы авторов принимались с 25 июня по 13 сентября. Всего поступила 671 заявка.
Он отметил, что познакомиться с материалами можно на сайте. Голосование продлится до 10 ноября
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии