РИАМО - 26 окт. Голосование по номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» в рамках премии имени Корнея Чуковского стартовало в понедельник на портале «Активный гражданин», заявил руководитель государственного казенного учреждения Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Призовой фонд конкурса определен в размере 7 миллионов рублей. Победители получают по 1 миллиону рублей. Работы авторов принимались с 25 июня по 13 сентября. Всего поступила 671 заявка.

«Сегодня мы откроем голосование по выбору из лауреатов премии Корнея Ивановича Чуковского по номинации выбор читателей. Принять участие очень просто. Если вы уже являетесь пользователем проекта надо просто зайти в приложение или на сайте («Активный гражданин» - ред.). Если не являетесь, то зарегистрироваться и проголосовать», - сказал Пищелко.

Он отметил, что познакомиться с материалами можно на сайте. Голосование продлится до 10 ноября