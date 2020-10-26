РИАМО - 26 окт. Детское питание в школах должно быть не просто бесплатным, но и соответствовать всем самым высоким стандартам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 1 сентября учеников начальных классов в Подмосковье обеспечивают бесплатным горячим питанием. Кроме того, в Подмосковье работал «родительский контроль», в рамках которого родители могли прийти в школу и осмотреть пищеблок, а также попробовать еду, которую дают детям.

«Наш президент (Владимир Путин – ред.) поставил задачу, чтобы питание было не только бесплатным, это можно организовать, когда есть деньги, но было вкусным, достойным, высокого уровня. Хочу поблагодарить всех Вас и родителей, которые активно включились в этот процесс контроля. И если что-то где-то западает, вы, пожалуйста, подсказывайте. Мы не допустим, чтобы недобросовестные компании, которые валяют дурака, извините за выражение, поставляли питание детям», - сказал Воробьев.

Он еще раз поблагодарил всех неравнодушных жителей за активное участие в решении проблем в регионе.

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в регионе 1318 муниципальных школ, в области работают 75 операторов питания - 63 из них частные, 12 муниципальных.

«Мы запустили также с 1 сентября ежедневный контроль – мобильное приложение «Проверки Подмосковья», проверяем состояние пищеблоков, меню», - добавила Каклюгина.

Она отметила, что ежедневно представителями регионального министерства образования и муниципальными ЦУР обрабатывается около семи тысяч фотографий.

«Мы проверяем соответствие завтрака утвержденному меню, проверяем также накрытие столов, потому что бывает, когда на контрольной фотографии фрукт лежит, а на накрытых столах фруктов нет», - добавила Каклюгина.​