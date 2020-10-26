РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 26 окт. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы подмосковных Люберец за минувшую неделю приняли около 12 тысяч обращений от жителей, сообщил в понедельник директор службы Виталий Богданов.

В понедельник в администрации прошло заседание оперштаба по коронавирусу.

«Всего с 19 по 25 октября в ЕДДС Люберец поступило 11 980 обращений. Из них 5 032 касались вызовов скорой помощи, 2 822 - полиции и ГИБДД, 56 - пожарных и спасателей, 34 - аварийной газовой службы», - сказал Богданов.

Он отметил, что в ЕДС ЖКХ городского округа поступило 5 699 обращений. Вопросов электроснабжения коснулись 508 из них, 394 - отопления, 13 - освещения подъездов и дворов.

Глава Люберец Владимир Ружицкий после выступления Богданова на заседании оперштаба вручил ему почетный знак «За заслуги перед городским округом Люберцы».