РИАМО - 26 окт. Новую доро​жную связку построят между Крутицкой набережной и Третьим транспортным кольцом в Москве, первый этап стройки начнется в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На первый этап строительства уже выдано положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В зоне строительства дороги находятся два крупных строящихся жилых квартала, а также реконструируемый спорткомплекс «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова.

Ширина новой дороги - шесть полос. По три в каждую сторону движения. Для удобства пешеходов предусмотрен подземный переход. Проектирование дорожной связки выполнено за счет инвестора.

Проект разбит на несколько этапов. Первый – от Крутицкой набережной до ЖК RiverSky. Его реализуют к концу следующего года. Второй этап – до ЖК Foriver, который закончат к концу 2023 года. На завершающем этапе новая дорога соединит эти кварталы с ТТК.