РИАМО - 26 окт. По итогам прошлой недели в Подмосковье было закрыто на карантин 468 классов из 35 тысяч, болеют коронавирусной инфекцией 374 школьника, что на 47 детей меньше, чем на предыдущей неделе, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«По итогам прошлой недели у нас одна школа и один детский сад были полностью закрыты на карантин из почти полутора тысяч школ и двух тысяч садов», - сказала Каклюгина.

Министр добавила, что по итогам прошлой недели было закрыто на карантин 468 классов из 35 тысяч.

«Если сравнивать с неделей, которая была до этого, то здесь положительная динамика», - добавила Каклюгина.

Она отметила, что по заболевшим в Подмосковье школьникам также идет положительная динамика. Из почти миллиона школьников болеют 374 ребенка – это на 47 детей меньше, чем на прошлой неделе.

«Но у нас идет прирост по болеющим учителям, плюс 150, по сравнению с предыдущей неделей, <…> – 512 из 50 тысяч», - добавила министр образования региона.

Она отметила, что в детских садах болеют коронавирусной инфекцией 29 детей из 400 тысяч, но есть рост заболеваемости среди воспитателей – 135 человек из 37 тысяч, что на 36 человек больше, чем на прошлой неделе.​

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье снизилось число школьников, болеющих Covid‑19. По итогам прошлой недели в регионе на карантин полностью были закрыты одна школа и один детский сад.

- Более 4,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с начала октября. Также выявлено 2,6 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.