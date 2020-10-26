РИАМО – 26 окт. Новые законы для автомобилистов начнут действовать в России с 1 ноября, в частности, владельцев личных грузовиков обяжут иметь тахографы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«С помощью этих приборов (тахографов - ред.) происходит фиксация показателей скорости, а также режима труда и отдыха водителей, что позволит обеспечить безопасность дорожного движения», - говорится в сообщении.

Новая норма будет распространяться на машины весом от 3,5 до 12 тонн с неопределенным экоклассом.

Также с 1 ноября будут по-другому оформляться извещения о дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того, в стране начнет действовать новый порядок получения бумажных ПТС, которые теперь будут выдавать только взамен потерянных или пришедших в негодность.​