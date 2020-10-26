РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 окт. В городском округе Мытищи фельдшеров ГБУЗ МО «МОССМП» Мытищинской подстанции поблагодарили за высокий профессионализм, сообщила заведующая окружной подстанцией Инна Верхолат.

Благодарственное письмо от родственников пациента поступило в адрес медицинских сотрудников ГБУЗ МО «МОССМП» Мытищинской подстанции фельдшеров Наталии Дрожжиновой и Надежды Холкиной за их труд и высокий уровень профессионализма в своей работе.

«Нашей маме 82 года. 21 сентября почувствовала себя плохо, поднялось давление и температура. На протяжении трех дней вызывалась скорая, два врача на дом. Состояние не улучшалось. Правильного диагноза или помощи оказано не было. И только бригада неотложной скорой помощи в составе Дрожжиновой Натальи и Холкиной Надежды своевременно оказала помощь, вовремя госпитализировала», - написала Верхолат в своем Instagram-аккаунте.

Родственники выразили огромную благодарность бригаде врачей неотложной скорой помощи и администрации МГКБ за профессионализм и труд в такое тяжелое время.