РИАМО - 26 окт. В соцсетях жители Подмосковья в основном жалуются на ЖКХ, транспорт и медицину, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Хочу отметить, что усиление контроля и масочные рейды на общественном транспорте снизили число жалоб на маски. Жители одобряют эти меры и с большим пониманием относятся к соблюдению масочного режима», - сказала Звягина в ходе совещания.

Воробьев в свою очередь напомнил властям о максимальной мобилизации сил для борьбы с коронавирусной инфекцией в Подмосковье.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье снизилось число школьников, болеющих Covid‑19. По итогам прошлой недели в регионе на карантин полностью были закрыты одна школа и один детский сад.

- Более 4,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с начала октября. Также выявлено 2,6 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.