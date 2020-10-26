РИАМО - 26 окт. Старшее поколение требует особой заботы, очень важно, чтобы они соблюдали меры безопасности, связанные с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Из-за пандемии коронавируса жителям Московской области с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию.

«Наши пенсионеры - это те, о ком мы должны дополнительно позаботиться. Нужно еще раз обратиться к старшему поколению, чтобы они были предельно внимательны», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что болезнь наиболее опасна для старшего поколения. 75% пациентов с коронавирусом - это люди старше 50 лет, 45% - это люди старше 65 лет.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье снизилось число школьников, болеющих Covid‑19. По итогам прошлой недели в регионе на карантин полностью были закрыты одна школа и один детский сад.

- Более 4,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с начала октября. Также выявлено 2,6 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.