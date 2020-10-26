РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Подрядная организация провела ямочный ремонт по двум адресам в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В частности такая работа произведена по адресам: улица Заводская, 22; проспект 50 лет Октября, 8», — говорится в сообщении.

За период с января по сентябрю 2020 года в Московской области во дворах и внутриквартальных проездах устранили 158 439 ям. В приоритете устраняют дефекты, по которым поступают обращения от жителей в Центр управления регионом Подмосковья, на портал «Добродел» и по другим каналам.