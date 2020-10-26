РИАМО - 26 окт. Подмосковная спортсменка Оксана Москаленко удостоилась золотой медали международного турнира по джиу-джитсу, который входит в серию большого шлема Saint-Petersburg Open – 2020, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Москаленко стала чемпионкой в весовой категории до 48 килограмм. Дисциплина, в которой выступала спортсменка, называется «файтинг».

«В прошлом году Оксана Москаленко стала чемпионкой России, Европы и мира по джиу-джитсу, за что была признана лучшей спортсменкой России-2019 по неолимпийским видам спорта. Она входит в спортивную элиту нашей страны, теперь в ее индивидуальной копилке появилась очередная золотая медаль международного турнира. Поздравляю Оксану Москаленко с успешным выступлением», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.