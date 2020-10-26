РИАМО - 26 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил членам регионального правительства и главам муниципалитетов о максимальной мобилизации сил для борьбы с коронавирусной инфекцией в Подмосковье.

«Я уверен, что все прекрасно понимают, какой сейчас важный и ответственный период. Прошу быть максимально мобилизованными и результативными», - сказал Воробьев в ходе совещания в понедельник.

Он отметил, что контроль за соблюдением мер эпидбезопасности позволит сохранить большое количество жизней.

«Всеми нами ведется серьезная работа и по привлечению врачей, и по ресурсам», - заключил Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил, что к середине ноября в регионе будет насчитываться порядка 18 тысяч коек для коронавирусных больных. Борьбу с пандемией в Московской области ведут около 30 тысяч врачей, несмотря на это, Подмосковье продолжает привлекать на работу новые медицинские кадры.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье снизилось число школьников, болеющих Covid‑19. По итогам прошлой недели в регионе на карантин полностью были закрыты одна школа и один детский сад.

- Более 4,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с начала октября. Также выявлено 2,6 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.