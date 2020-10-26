РИАМО - 26 окт. В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) открывается центр консультаций для выписанных из Covid-стационаров пациентов, там используют технологии телемедицины, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

«Сегодня мы открываем центр телемедицинских консультаций на базе МОНИКИ для пациентов, выписанных из Covid-стационаров», - сказала Лазарева.

Она отметила, что в центре работают 20 врачей.

«Это амбулаторный центр для консультаций тяжелых пациентов. Сегодня уже проконсультированы около 18 пациентов. В среднем в области выписывают около 700 пациентов из всех стационаров, 20% тяжелые. Они требуют постоянного наблюдения. Это те, у кого было около 70% поражений легких», - рассказал директор МОНИКИ Константин Соболев.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, это очень важная работа, которую нужно развивать.

«Сейчас это 20 врачей. Дальше эта работа будет востребована в значительной мере. Нам нужно и дальше искать медиков, которые будут оказывать поддержку пациентам», - отметил Воробьев.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

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- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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