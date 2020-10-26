РИАМО - 26 окт. Почти 28 тысяч анализов на коронавирусную инфекцию делают ежедневно в Подмосковье, в среднем Covid выявляют у 1,8% сдавших анализы, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

«Количество проводимых исследований выросло на 5,4 тысячи и составляет 27,8 тысячи в сутки. Или 362 исследования на 100 тысяч населения», - сказала Лазарева.

Она отметила, что в среднем Covid выявляют у 1,8% людей, сделавших анализ.

«Количество госпитализаций (пациентов с коронавирусом – ред.) в сутки растет и увеличилось до 764. Количество выявленных случаев увеличилось на 3,2 тысячи и составляет более 84 тысяч», — добавила Лазарева.

Она уточнила, что отмечается незначительный темп роста количества выявляемых случаев (плюс 22), на прошедшей неделе этот показатель составлял плюс 222.

По словам Лазаревой, количество выздоровевших составляет 75%, более 62 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

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