РИАМО - 26 окт. В поселении Сосенское новой Москвы пресечена деятельность нарколаборатории, в результате проверки оперативники задержали троих мужчин в возрасте от 30 до 49 лет, которые проживают в столице, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Задержанные в поселении Сосенское подозреваются в незаконном обороте наркотиков. При обыске жилища полицейские обнаружили и изъяли более 40 единиц лабораторного оборудования для производства наркотических средств и неизвестное вещество.

«Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон общей массой около 4,6 килограмма», – говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.