РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Реки Грязеву и Нахабинку в подмосковном Красногорске планируют очистить до мая 2021 года, соответствующую дорожную карту утвердили в администрации муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В администрации городского округа Красногорск утверждена дорожная карта мероприятий по расчистке берегов рек Нахабинка и Грязева и ликвидации несанкционированных водовыпусков в водные объекты. Согласно дорожной карте расчистку и ликвидацию незаконных водосбросов планируется завершить до 15 мая 2021 года», - говорится в сообщении.

Основной комплекс работ должен быть реализован уже в этом году. Силами администрации будут расчищены береговые зоны обеих рек, ликвидированы искусственные преграды - незаконно возведенные мосты и переходы, расчищены и реконструированы водоперепускные сооружения.

«Параллельно будут выявлены и затампонированы источники сбросов, а также установлены факты самовольного возведения заборов и построек в водоохранных зонах. Виновников самостроев привлекут к административной ответственности», - подчеркивается в материале.

Разработка карты стала результатом комиссионного обследования обеих рек, проведенного с участием представителей Минэкологии, администрации округа, Госадмтехнадзора и Московско-Окского бассейнового водного управления. Обследование прошло по просьбам жителей Красногорска и дачников, обеспокоенных состоянием Грязевы и Нахабинки. Загрязнение берегов и захламление русел рек приводят к подтоплению дачных участков.