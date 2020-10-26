РИАМО - 26 окт. В Кашире решили проблему с подачей отопления, связанную с утечкой в новой котельной, также проблему с отоплением решили в Пушкине, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«То, что касается Каширы, то там введена новая котельная, Вы (губернатор Московской области Андрей Воробьев – ред.) помните. И сейчас из-за утечки произошла разбалансировка гидравлики. <…> Оперативно отработаны все заявки жителей», - сказал Самарин.

Он добавил, что специалистами была устранена утечка. На котельную была увеличена мощность подачи электроэнергии, и подключен дополнительный котел.

Министр также рассказал о решении проблемы с отоплением в Пушкине.

«Что касается Пушкина, то здесь «Газпром теплоэнерго». Они приняли это хозяйство в очень изношенном состоянии. <…> В этом году «Газпром теплоэнерго» принял решение ремонтировать сразу два котла. Значит, сегодня третий котел закончен в ремонте, его запускают, четвертый котел – самый крупный котел, он будет готов 3 ноября», — добавил Самарин.

Он добавил, что все обращения отработаны, отопление запущено. ​