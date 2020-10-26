РИАМО - 26 окт. Более 4,7 тысячи нарушителей масочного режима выявили с 1 октября в Московской области во время рейдов Госадмтехнадзора совместно с представителями полиции, администраций и общественниками, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.

Всего с 1 октября текущего года уже проведено 1229 профилактических рейдов в 59 муниципальных образованиях Московской области.

«Рейды проводятся в общественных местах: торговых центрах, железнодорожных станциях, магазинах, автомобильных заправках. По итогам рейдов выявлено 4745 нарушителей масочного режима», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По всем случаям проведена разъяснительная работа. Выявлено 2628 случаев несоблюдения социальной дистанции.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье снизилось число школьников, болеющих Covid‑19. По итогам прошлой недели в регионе на карантин полностью были закрыты одна школа и один детский сад.

- Более 4,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с начала октября. Также выявлено 2,6 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.