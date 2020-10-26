РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Подольский активист победил в региональном этапе национальной премии «Студент года 2020» в номинации «Общественник года», он представит регион на всероссийском этапе конкурса, сообщается в группе «ММЦ ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

Участниками премии в 2020 году стали студенты средних и высших учебных заведений от 16 до 25 лет с высоким уровнем успеваемости и существенными достижениями в заявленных номинациях. Финальные испытания включают несколько конкурсных заданий: самопрезентацию, тестирование, мастер-классы, дебаты, решение кейсовых заданий и батлы. В 60 субъектах РФ будут организованы площадки-студии для подключения финалистов к работе премии, где пройдут конкурсные испытания.

«Студент структурного подразделения Львовского профессионального колледжа «Московия» Дмитрий Кузин стал победителем регионального этапа Российской национальной премии «Студент года 2020» среди профессиональных образовательных организаций в номинации «Общественник года»», — говорится в сообщении.

Кузин - председатель студенческого совета, член молодежного совета при главе Подольска, комиссар студенческой команды «Молодежки ОНФ», член РСМ и волонтерского отряда «Луч добра», инициатор и организатор студенческого проекта «Школа профориентатора», участник и организатор молодежных мероприятий.

Кузин и еще 11 подмосковных студентов, а также 5 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования представят Московскую область на всероссийском конкурсе в период с 20 по 25 ноября. Финал национальной премии состоится в онлайн-формате. По итогам лауреаты и победители будут награждены памятными и ценными призами, а также приглашены к очному участию в 2021 году в образовательной смене «Студента года» в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».