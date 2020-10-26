РИАМО – 26 окт. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн предположил, что Россия вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщает РИА Новости.

По мнению Альтштейна, до нового года показатели по новым выявляемым случаям инфекции заметно снижаться не будут.

«Примерно притормозился (рост заболеваемости – ред.), действуют меры, которые были приняты. <…> Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато», - сказал Альтштейн.

За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 5224 – в Москве.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- Более 4,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с начала октября. Также выявлено 2,6 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.