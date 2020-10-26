РИАМО - 26 окт. Огромное количество брошенных грузовых автомобилей, принадлежащих «Почте России», обнаружили на одной из московских парковок.

Фотографии опубликовали на канале ComDig Urban Exploration в сервисе «Яндекс.Дзен». Как утверждает автор публикации, он случайно увидел синие машины с логотипами «Почты России», когда ехал в вагоне наземного метро.

«Машины стояли плотно к друг другу, перегораживая выезд самим себе, да и выглядели они явно брошенными. На обычных парковках машины так близко не паркуются», — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, автомобили, отработавшие свой ресурс, стояли на территории одного из филиалов «Почты России».

Автор публикации пробрался на огороженную парковку и выяснил, что на стоянке находятся сотни брошенных автомобилей, большей частью это грузовики Mercedes-Benz, но также встречаются Iveco и другие марки.

В любой автомобиль можно залезть — почти все они открыты. Внутри салонов — толстый слой пыли и грязи, а также плесени и мха, который свидетельствуют о том, что транспорт не использовался уже длительное время.

Представитель пресс-службы филиала Москва АО «Почта России» сообщил РИАМО, что это закрытая автостоянка на территории автобазы «Почты России», на которой собраны выведенные из эксплуатации автомобили, ранее обслуживавшие почтовые отделения Москвы.

По его словам, в данный момент проходит сбор необходимой документации для дальнейшей реализации списанных автомашин через аукцион.

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