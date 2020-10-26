РИАМО - 26 окт. Около 3 тысяч коек для больных с коронавирусной инфекцией планируют дополнительно развернуть в Подмосковье в течение недели, за прошедшую неделю число Covid-коек в Московской области увеличилось на 3 тысячи и достигло 13,8 тысячи, сообщила в понедельник заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проводит совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

«На этой неделе мы планируем развернуть 3 тысячи коек, из них одна треть для выздоравливающих», - сказала Лазарева в ходе совещания.

Она отметила, что с понедельника будут доступны 1,3 тысячи койко-мест в ФОКе в Наро-Фоминске, в поликлинике в Балашихе, а также в Пушкине, Мытищах, госпитале министерства обороны, парке «Патриот». Через день, 27 октября, заработают дополнительные койки в МОНИКах и Балашихе.

Лазарева также отметила, что Подмосковью необходимо еще более 1,8 тысячи медиков.

Ранее Воробьев сообщил, что к середине ноября в регионе будет насчитываться порядка 18 тысяч коек для коронавирусных больных.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье снизилось число школьников, болеющих Covid‑19. По итогам прошлой недели в регионе на карантин полностью были закрыты одна школа и один детский сад.

- Более 4,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с начала октября. Также выявлено 2,6 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.