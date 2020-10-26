Популярнейший за границей жуткий праздник Хеллоуин дарит любителям вечеринок еще один повод повеселиться на выходных. Столичные бары, клубы и даже музеи подготовили множество интересных мероприятий в канун Дня Всех Святых. С 30 октября по 1 ноября можно смастерить оригинальный костюм и ворваться на танцпол, отправиться в тур по барам или послушать тематический фортепианный концерт. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события Хеллоуина-2020 в Москве.

«Пир во время чумы» в «Гадком койоте»

Традиционная костюмированная вечеринка с лучшими диджеями, зажигательной музыкой и впечатляющей шоу-программой пройдет в ночь с пятницы на субботу в антигламурном баре «Гадкий койот». Обладатель самого крутого костюма сможет выиграть приз – сертификат на 30 тысяч рублей в тату-студию.

Количество мест в связи с эпидемиологической ситуацией ограничено – необходимо забронировать столик.

Где: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 13, бар «Гадкий Койот»

Когда: 30 октября в 22:00

Стоимость: можно узнать при бронировании

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Бал-маскарад графа Калиостро

Самый большой бал-маскарад в баре Papa's посвящен графу Калиостро – величайшему чернокнижнику XVIII века, алхимику и изобретателю «эликсира бессмертия». Гостей ждут шоу иллюзий, гадание на картах таро и музыкальные сеты от чародеев танцпола DJ ORLOFF, FLIGHT, COSMOS, VIRSTA.

Стоит заранее бронировать столики – количество мест ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией.

Где: г. Москва, ул. Никольская, д. 10, бар Papa's

Когда: 30 октября в 23:00

Стоимость: можно узнать при бронировании

Asian Night: K-POP Halloween 2020

страница Asian Night: K-POP Halloween 2020 в соцсети «Вконтакте»

Любители всего азиатского могут отметить Хеллоуин в двухэтажном особняке на тысячу гостей, который на одну ночь превратится в «Дом с приведениями». Крупнейший организатор k-pop-вечеринок ANparty подготовил два танцпола с разными музыкальными направлениями – на втором этаже прозвучит лучший плей-лист корейской поп-музыки, а на первом этаже будут играть DJ-сеты. В программе также танцевальное кавер-шоу и тематические конкурсы, в том числе на лучший костюм.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на страничке мероприятия во «Вконтакте». В связи с пандемией коронавируса количество билетов ограничено.

Где: г. Москва, ул. Кондратюка, д. 1А, KOLIZEY HALL

Когда: 30 октября в 23:55

Стоимость: 500 рублей

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«Страшилки на ночь» в музее Булгакова

Погрузиться в мистическую атмосферу Хеллоуина можно, посетив литературно-театральный перформанс в «Булгаковском доме», который пройдет 31 октября. Актеры разыграют классические городские легенды Америки, истории о призраках и древних духах. Также в программе – тематические короткометражки и мультфильмы от классики Уолта Диснея до работ современных режиссеров. После спектакля можно отправиться на ночную автобусную экскурсию «Путешествие по следам романа «Мастер и Маргарита».

А накануне, в ночь с 30 на 31 октября, пройдет автобусная экскурсия «Мистическая Москва, или Территория призраков».

Приобрести билеты можно на сайте музея.

Где: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10

Когда: 31 октября в 19:00

Стоимость: 800 рублей

Хеллоуин-тур по барам Москвы

Тем, кто не может усидеть на одном месте, отлично подойдет тематический тур по барам. City Pub Crawl Moscow предлагает подобрать оригинальный костюм и отпраздновать Хеллоуин сразу в четырех крутых барах и клубах столицы. Решившихся ждут барный квест с леденящими душу заданиями и конкурс костюмов.

Приобрести билет можно на сайте City Pub Crawl Moscow.

Где: г. Москва, в районе метро «Чеховская»

Когда: 31 октября в 20:30

Стоимость: от 1 699 рублей

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Костюмированная вечеринка «HelloWin 2020. Cosmic Carnival»

Если вас не привлекает типичная атрибутика Хеллоуина, то провести канун Дня Всех Святых можно на вечеринке с поистине космической атмосферой. В рамках HelloWin 2020 Cosmic Carnival в антураже космодрома сольются энергия Марса и Венеры. На двух сценах для гостей всю ночь будут играть Fonarev, Groove, List, Novgor, Compass Vrubell, DannyZa, Fake Mood, Angel A, Antera, KapaShoon & Machu Mantu, MAYANA. Перевоплотиться в гостя с других планет можно будет прямо на вечеринке – за мейкап отвечают гуру грима и блесток в бьюти-зоне, а о костюмах позаботятся участники маркета необычных дизайнеров одежды и аксессуаров. Авторов самых эффектных образов ждут подарки.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на страничке мероприятия во «Вконтакте». В связи с эпидемиологической ситуацией количество билетов ограничено.

Где: г. Москва, Цветной бульвар, д. 11, стр. 2, КЗ «МИР»

Когда: 31 октября в 22:00

Стоимость: от 2 000 рублей

Global Student Party Halloween

Вспомнить безбашенные студенческие вечеринки предлагают организаторы Global Student Party Halloween. В программе – тематическое шоу, самая актуальная музыка, конкурс костюмов и выступление реперов Сявы и MOTOROLLASHEFF.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. Количество билетов ограничено из-за пандемии.

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11 стр. 1, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Когда: 31 октября в 23:00

Стоимость: от 400 рублей

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Friendly Halloween #FH14

сайт 16tons.ru

Легендарный дружелюбный Хеллоуин пройдет в клубе «16 тонн» уже в 14-й раз. Одна из самых веселых и демократичных костюмированных вечеринок в столице ждет гостей, которые готовы попотеть, чтобы придумать оригинальный наряд. До самого утра на двух этажах клуба будут зажигать диджеи Vanya Vasiliev, Grino и Zhilin. Не обойдется и без призов за лучшие костюмы и прочих сюрпризов.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте клуба «16 Тонн». В связи с эпидемиологической ситуацией количество билетов ограничено.

Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 Тонн»

Когда: 31 октября в 23:00

Стоимость: от 800 рублей

Концерт «PIANO MYSTERY»

Отдохнуть от шумных вечеринок и насладиться атмосферной музыкой, посвященной теме нечистой силы, предлагают профессиональные пианисты. Послушать популярные произведения, при создании которых композиторы обращались к образам злых духов и дьявола, мифологии и мистическим литературным произведениям, можно в воскресенье, 1 ноября, в Музее Прокофьева. В программе – «Мефисто-вальс» Ф. Листа, «Пляска Смерти» К. Сен-Санса, «Ночь на Лысой горе» М. Мусоргского, «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно и другие композиции. Приобрести билеты можно на сайте музея.

Где: г. Москва, Камергерский пер., д. 6, Музей Прокофьева

Когда: 1 ноября в 17:00

Стоимость: 600 рублей

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Halloween Party в Glastonberry

Еще одна костюмированная вечеринка в честь Хеллоуина пройдет в клубе Glastonberry под аккомпанемент лучших хитов рока и рок-н-ролла. Заскучать не дадут шоу иллюзиониста и световое шоу, а также зажигательные конкурсы. Для тех, кто не успеет подготовить костюм, будут работать профессиональные гримеры.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте клуба Glastonberry. Из-за пандемии количество билетов ограничено.

Где: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 1, клуб Glastonberry

Когда: 1 ноября в 22:00

Стоимость: от 600 рублей