РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Офисы регионального оператора «МСК-НТ» в Подольске перешли на дистанционный режим работы, граждане смогут получить все услуги онлайн, говорится в сообщении пресс-службы регоператора.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по Covid-19 в Подмосковье и для повышения уровня безопасности потребителей коммунальной услуги «Обращение с ТКО» ООО «МСК-НТ» с 26 октября переводит офисы по работе с клиентами в Подольске, Чехове и Серпухове на дистанционный режим работы», — говорится в сообщении.

В период ограничения посещения офисов остается доступным весь спектр предоставляемых региональным оператором услуг. Через онлайн-сервисы можно заказать вывоз отходов, заключить договор, задать вопрос и сообщить о проблеме невывоза.

На сайте в разделе «Оплатить ТКО» можно рассчитать стоимость коммунальной услуги и оплатить ее без комиссии. В разделе «Вопрос-Ответ» есть ответы на самые распространенные вопросы жителей. Также на сайте компании http://mskobl.msk-nt.ru/, в специальных разделах можно сделать заявку на перерасчет в случае некорректных начислений.

Для решения любых вопросов, касающихся состояния лицевого счета, потребитель может направить обращение на электронную почту компании: mo@msk-nt.ru. К письму необходимо приложить копии правоустанавливающих документов. Для скорейшего решения вопросов специалисты регоператора рекомендуют оставлять телефон для обратной связи. Задать вопросы можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону: 8(800)234-36-70.